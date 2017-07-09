Katar ziyaretindeki İngiliz Bakan'dan 'savaş' açıklaması!

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili olarak Kuveyt ve Katar'ı ziyaret etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Temim, Doha'yı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı kabul ederek Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi ele aldı.

ARABULUCU ÜLKEYİ DESTEKLEME

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının yer aldığı habere göre, Johnson, ülkesinin Körfez krizi konusunda Kuveyt'in yaptığı arabuluculuğu desteklediğini belirtti.

Görüşmede, Şeyh Temim ile iki ülkeyi ilgilendiren bazı meselelerin masaya yatırıldığını ifade eden Johnson, özellikle terör üzerinde durularak terörle mücadelede bölgesel ve uluslararası çabalarda işbirliğini güçlendirme yollarının değerlendirildiğini aktardı.Jonhnson ayrıca ufukta 'askeri' bir anlaşmazlığın görülmediğini söyledi.

Johnson, ayrıca Katar'ın 2022 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapması konusundaki işbirliğinin ele alındığını kaydetti.