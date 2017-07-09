Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar ziyaretindeki İngiliz Bakan'dan 'savaş' açıklaması!

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 'krize' ilişkin Körfez ziyaretini sürdürüyor. Johnson son olarak Katar'a gitti.

09 Temmuz 2017 Pazar 21:45
Katar ziyaretindeki İngiliz Bakan'dan 'savaş' açıklaması!

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili olarak Kuveyt ve Katar'ı ziyaret etti.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Temim, Doha'yı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı kabul ederek Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi ele aldı.

ARABULUCU ÜLKEYİ DESTEKLEME

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının yer aldığı habere göre, Johnson, ülkesinin Körfez krizi konusunda Kuveyt'in yaptığı arabuluculuğu desteklediğini belirtti.

Görüşmede, Şeyh Temim ile iki ülkeyi ilgilendiren bazı meselelerin masaya yatırıldığını ifade eden Johnson, özellikle terör üzerinde durularak terörle mücadelede bölgesel ve uluslararası çabalarda işbirliğini güçlendirme yollarının değerlendirildiğini aktardı.Jonhnson ayrıca ufukta 'askeri' bir anlaşmazlığın görülmediğini söyledi.

Johnson, ayrıca Katar'ın 2022 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapması konusundaki işbirliğinin ele alındığını kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 21:45
  1. boris johnson
  2. savaş
  3. ingiltere
  4. katar
  5. körfez
  6. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
  7. Emir Şeyh Temim
  8. İngiltere Dışişleri Bakanı
  9. Körfez krizi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MotoBosna, Kosova’ya ulaştı
    1. MotoBosna, Kosova’ya ulaştı
    2. Türkiye Anadolu'nun çalınan eserlerin..
    3. MotoBosna, ilk sınırı aştı
    4. Umran 275. Sayısı 15 Temmuz Darbe..
    5. Rusya Türkiye'yi seçti! İlk olacak
    6. Sıcak havalarda halsizlik nasıl..
    7. Katil, Suriyeli aileye evi taşırken..
    8. Bozdoğanlı Okan, gözyaşları içinde..
    9. Ormanda çıkan yangında 15 dönümlük..
    10. Kıyıya vuran suntaların temizliğine..
    11. Silivri’deki yangında 30 dönümlük..
    12. Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili..
    13. Hüseyin Cihan Avcu, Manisa Büyükşehir’de
    14. Tamir için çıktığı çatıdan düşen..
    15. Çekirge Meydanı değerine kavuşuyor
    16. Dia Evkur Yeni Malatyaspor’un kampına..
    17. Yeni statta ‘eksiklerin tespiti’..
    18. Ormanlık alanda korkutan yangın
    19. Suriyeli anne ve bebeği için gıyabi..
    20. C“Güvenpark’ta başladığımız yürüyüşü..
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'