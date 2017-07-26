Katar yaptırım listesindeki eklemelere 'tek taraflı' dedi

Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Katar'a abluka uygulayan ülkelerin terör listesine yaptığı eklemeleri, "tek taraflı" olarak nitelendirdi.

Komite Başkanı Ali bin Samih Marri, başkent Doha'da düzenlenen "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı"nın kapanışının ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), daha önce açıkladıkları terör listesine 9 kurum ve 9 kişiyi daha eklediğini hatırlattı.

Bu listenin, diğeri gibi uluslararası toplum tarafından tanınmadığına ve yeni yapılan eklemelerin, "tek taraflı" olduğuna işaret eden Marri, "Terör listesini hazırlayan ülkeler, bu listeye bazı isim ve oluşumları eklemeden önce herhangi bir yasal prosedüre uymadı." dedi.

Marri, şöyle devam etti:

"Abluka uygulayan ülkelerin herhangi bir gerekçesi de yok. Zira gerekçenin olması, terör listeleriyle ilgili uluslararası mekanizmalara başvurulmasını gerekli kılar. Terör listesinde adı geçen kişi ya da oluşumları, Ulusal İnsan Hakları Komitesi'ne şikayet başvurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Komite, tazminat talebiyle bu ülkelere anlaşma yaptığı uluslararası hukuk bürosu aracılığıyla dava açmakta kararlı." dedi.

Marri ayrıca Katar'da abluka uygulayan ülkelerin vatandaşı olan ve baskı altında çalışan yaklaşık yüz gazeteci olduğunu dile getirdi.

BM'ye bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Avrupa Yayın Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütünün temsilcilerinin yanı sıra uluslararası insan hakları kurumları ve aktivistlerin katılımıyla 24 Temmuz'da başlayan Uluslararası İnsan Hakları Konferansı dün sona ermişti.