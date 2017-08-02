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Katar ve Türkiye'den gövde gösterisi! Resmen başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, zırhlı personel taşıyıcıların sahne aldığı tatbikata 250 askerle katılıyor. Türkiye, tatbikat nedeniyle askeri üsse hafif silahlar da gönderdi

02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:16
Katar ve Türkiye'den gövde gösterisi! Resmen başladı

Katar'a askeri üs kuran Türkiye, ülke ordusuyle birlikte askeri tatbikata başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Doha'daki tatbikata 250 askerle katılıyor ve gösteride zırhlı personel taşıyıcılar da sahne alıyor.

Türkiye, tatbikat nedeniyle Doha'daki Türk askeri üssüne hafif silahlar da gönderdi.

5 Haziran tarihinden bu yana Suudi arabistan'ın başını çektiği ülkeler tarafından tecrit edilen Katar'daki Türk üssü, krizin patlamasından birkaç gün sonra hayata geçirilmişti.

S.Arabistan'la birlikte Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Doha yönetiminden istediği 13 maddelik talep listesinde, Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu. Ancak Katar taleplerin hiçbirini kabul etmedi.

Türkiye, krizin başından bu yana Katar'ın yanında yer alıyor. Halihazırda Katar'daki süpermarketlerde Türk ürünleri satılıyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 18:16
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  • MustafaMustafa51 dk önce
    Ah ah şöyle bir uçak gemisi 2 destroyer,2 büyük çıkarma gemisi 2 denizaltı 4 te korvet gönderecektir ki güç neymiş göreceklerdi.
  • MustafaMustafa51 dk önce
    Ah ah şöyle bir uçak gemisi 2 destroyer,2 büyük çıkarma gemisi 2 denizaltı 4 te korvet gönderecektir ki güç neymiş göreceklerdi.
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