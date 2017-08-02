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Katar ve Türk ordusu tatbikata başladı

Katar'a askeri üs kuran Türkiye, ülke ordusuyle birlikte askeri tatbikata başladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:12
Katar ve Türk ordusu tatbikata başladı

Katar'a askeri üs kuran Türkiye, ülke ordusuyle birlikte askeri tatbikata başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Doha'daki tatbikata 250 askerle katılıyor ve gösteride zırhlı personel taşıyıcılar da sahne alıyor.

Türkiye, tatbikat nedeniyle Doha'daki Türk askeri üssüne hafif silahlar da gönderdi.

5 Haziran tarihinden bu yana Suudi arabistan'ın başını çektiği ülkeler tarafından tecrit edilen Katar'daki Türk üssü, krizin patlamasından birkaç gün sonra hayata geçirilmişti.

Suudi Arabistan'la birlikte Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Doha yönetiminden istediği 13 maddelik talep listesinde, Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu. Ancak Katar taleplerin hiçbirini kabul etmedi.

Türkiye, krizin başından bu yana Katar'ın yanında yer alıyor. Halihazırda Katar'daki süpermarketlerde Türk ürünleri satılıyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:12
  1. katar türkiye
  2. katar türkiye tatbikat
  • Emre TekinEmre Tekin56 dk önce
    Resmen tahrik ediyorlar artik... nedir bu savas meraki yahu! Suudileri hakli cikariyorlar artik
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Saldiracak Dusman dusunsun gerisini...
  • gazi mehmetgazi mehmet1 sa önce
    Acaba, Katar Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanır mi? Bu kadar bizi sevdiğine göre, biz de devlet olarak Katar'a bu kadar arka çiktigimiza göre tam zamanı. Sizde Gazete olarak buna sahip çıkın. Bir başlık atın. Katar "KKTC tanı" diye. Böylelikle samimiyetlerini anlarız.
Bugünkü Akit

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