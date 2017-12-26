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Katar ve Suudi Arabistan arasında bir kriz daha!

Katarlı satranç oyuncuları, Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın yıldırım satranç müsabakalarına katılacak.

26 Aralık 2017 Salı 15:54
Katar ve Suudi Arabistan arasında bir kriz daha!

Katar'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın yıldırım satranç müsabakalarına katılma kararı aldığı bildirildi.

Katar Satranç Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Dünya Satranç Federasyonu'nun (FIDE) 'Suudi Arabistan'ın, müsabakalar sırasında Katar bayrağının açılmaması' isteğini reddetmesi ve Suudi Arabistan'ın Katar A Milli Takımı oyuncularına vize vermesini garanti etmesi üzerine 29-30 Aralık'ta düzenlenecek yıldırım satranç müsabakalarına katılma kararı alındığı ifade edildi. Açıklamada, bugün başlayacak hızlı satranç müsabakalarına ise Katar'dan katılım olmayacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, FIDE'nin, Katar Satranç Federasyonuna gönderdiği e-postada, 'vizelerin, oyuncuların Uluslararası Riyad Havaalanı'na vardıklarında hazır olacağı' bilgisini paylaştığı belirtildi.

Katar Satranç Federasyonu daha önce yaptığı açıklamada, 'şampiyonayı düzenleyen komitenin, Katar A Milli Takımı oyuncularına müsabakalar sırasında Katar bayrağını açmamaları şartını getirmesi' nedeniyle şampiyonaya katılmayacaklarını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Genel Spor Kurumunun FIDE ve Suudi Arabistan Satranç Federasyonunun iş birliğinde düzenlediği şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 700 oyuncu katılacak.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 15:54
  1. Katarlı satranç oyuncuları
  2. Suudi Arabistan

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