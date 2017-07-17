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Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat gerçekleştirdi

Katar ve İngiltere deniz kuvvetleri, Katar kara sularında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:50
Katar ve İngiltere'den ortak tatbikat gerçekleştirdi

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri ile Katar Özel Deniz Kuvvetlerinin, İngiltere Deniz Kuvvetleri ile 2 ayrı ortak tatbikat düzenlediği belirtildi. 

İki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki ortak tatbikatın 2 aşamadan oluştuğu kaydedilen açıklamada, ilk aşamanın Uluslararası Hamad Limanı'nda denizde haberleşme, yangınla mücadele, arıza tespit ve kıyıya yanaşma sırasında gemilerin korunmasıyla ilgili verilecek eğitim ve konferanslardan oluştuğu, ikinci aşamanın ise su altına yerleştirilen mayınların temizlenmesinin yanı sıra füze ve top atışlarının yapılacağı deniz tatbikatını kapsadığı ifade edildi. 
Açıklamada, 2 gün sürecek tatbikatın, İngiltere Deniz Kuvvetlerinin talebi üzerine ve taraflar arasında daha önce savunma iş birliği alanında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda düzenlendiği bildirildi. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:50
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