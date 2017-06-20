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Katar: Ülkeyi hemen terkedin!

Katar'ın ülkedeki Yemen Büyükelçiliği çalışanlarına, ülkeden ayrılmaları için 48 saat tanıdığını iddia edildi. Karar Katar'ın abluka uygulayan ülkelere karşı benzer ilk hamlesi olduğu belirtiliyor.

20 Haziran 2017 Salı 19:38
Katar: Ülkeyi hemen terkedin!

Katar yönetimi, ülkede faaliyet gösteren Yemen Büyükelçiliği'ndeki diplomatik temsilcilere ülkeden ayrılmaları için 48 saat süre tanıdı. Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan diplomatik kaynak, "Katar yönetimi, Yemen misyonuna iki gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini bildirdi" dedi.

HER İKİ ÜLKEDEN DE AÇIKLAMA YAPILMADI

Katar ve Yemen dışişleri bakanlıkları, söz konusu gelişme hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Çok sayıda ülkenin diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından "karşılık vermemeyi" tercih eden Katar, iddianın doğrulanması durumunda ilk kez diplomatik ablukaya karşı benzer bir adım atmış olacak.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:38
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