Katar: Türkler 8 ayda tamamladı

Senegal'in başkenti Dakar'ın 2008 yılından bu yana bitirelemeyen yeni havalimanını Türk firmalar 8 ayda teslime hazır hale getirdi.

Türk firmaları Summa ve Limak, Dakar'ın yıllardır tamamlanması beklenen Blaise Diagne Havalimanı inşaatını bitirdi ve 25 yıllık işletmesine de ortak oldu.

Batı Afrika'nın geçiş noktasında yer alan Dakar'ın yeni kentleşme projesi kapsamında şehre 40 kilometre mesafede inşa edilen havalimanı, ilk kez AA ekibi tarafından görüntülendi.

Havalimanını gezdirerek proje hakkında bilgi veren Summa-Limak ortaklığının Proje Müdürü Selim Erkal, Summa'nın 4 yıl önce Senegal'de 2014 Frankafoni Zirvesi'nin yapıldığı konferans salonu inşaatıyla ülke ve hatta Batı Afrika çapında üne kavuştuğunu ve o günden bu yana çeşitli projelerde yer aldığını söyledi.Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in, Summa'nın 2013'te Ekvator Ginesi'nde yaptığı kongre merkezini beğenerek iletişime geçmesi üzerine firmanın Senegal'deki faaliyetlerine başladığını belirten Erkal, şöyle konuştu:

"Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Ekvator Ginesi'ndeki kongre merkezini çok beğeniyor, orada Summa ile irtibata geçerek 'Aynısından Dakar'a da istiyorum' diyor ve 1 yıl veriyor. Tabii Summa projeyi 11 ayda bitirince ülke çapında hatta Afrika çapında büyük sükse yapıyor."

Dakar'daki kongre merkezinin bitiminden sonra ülkedeki faaliyetlerine devam eden Summa'ya 2016'da, Suudi Arabistanlı bir şirket tarafından 2008'den bu yana tamamlanmayan yeni havalimanı projesi inşaatının bitirilmesi ve işletilmesinin teklif edildiğini dile getiren Erkal, havalimanını Limak ortaklığıyla Nisan 2016'da devraldıklarını ve inşaata Eylül 2016'da başladıklarını anlattı.

HAC TERMİNALİ, DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAKLARINI AĞIRLAYACAK TEKNİK ALTYAPI

Erkal, şimdilik 3 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanının ilerleyen yıllarda kapasitesinin arttırılabileceğini, projenin buna göre hazırlandığını dile getirdi.

Fiziki açıdan uçuşa hazır durumdaki havalimanına ilişkin bilgi veren Erkal, şunları aktardı:

"Hac terminali, başkanlık pavilyonu, taksi yolu, kontrol kulesi, yangın binası, 50 bin ton kapasiteli kargo terminali de proje kapsamında. Dakar, Afrika, Avrupa ve Amerika'nın ortasında kalan yapısıyla hub olacak özelliklere sahip. Projede bin 300'ü Senegalli 700'ü Türkiye'den toplamda 2 bin kişi çalıştı. Pist, taksi yolları ve apron dizaynı A380 inecek şekilde dizayn edildi. İleride birtakım düzenlemeler yapıldığı takdirde kategori F denilen dünyanın en büyük uçaklarının inip kalkabileceği altyapısı hazırdır."

Havalimanı inşaatında kullanılan tüm sistemlerin uluslararası havacılık sektöründe kullanılan sistemlerle aynı olduğuna vurgu yapan Erkal, proje kapsamında başta Fransa, İtalya, ABD, Hollanda, Singapur, Kosova olmak üzere 12 farklı milletten işçi ve danışmanla çalıştıklarını da ifade etti.

Aralık ayında açılması beklenen havalimanında 9 biniş kapısı, 2'si havayolu firmalarına ait olmak üzere 4 VIP bekleme salonu ve Duty Free alanları bulunuyor.

Öte yandan Summa, havalimanı dışında Dakar'da otel inşaatı, 15 bin kişilik kapalı spor kompleksi, 20 bin metrekare kapalı alanda yapılacak sergi salonu projelerini de devam ettiriyor.