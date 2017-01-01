Katar: Türkiye'nin tüm çabalarını destekliyoruz

Katar, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınayarak, barış ve güvenliğin güçlendirilmesi konusunda Türkiye'nin sarf ettiği çabalara destek verdiğini açıkladı.



Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının şiddetle kınandığı, Katar'ın terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğu belirtildi.



Terör ve sorumlularına karşı dünya devletleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Türkiye ile dayanışma içerisinde olan Katar, Türkiye'nin barış ve güvenliğinin kökleştirilmesi için harcadığı çabalara tam destek veriyor." denildi.



Açıklamada ayrıca Türk halkına, hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulunuldu.