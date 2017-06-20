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Katar, Türkiye'den ilk o ürünleri istemiş!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar'ın Türkiye'den özellikle süt ve süt ürünleri grubu ile yumurta talep ettiğini açıkladı.

20 Haziran 2017 Salı 11:46
Katar, Türkiye'den ilk o ürünleri istemiş!

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TÜMSİAD) Geleneksel  İftar Programı'nda konuşan  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Körfez'de yaşananları kardeşler arasındaki yanlış diyalog  olarak değerlendirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi mecrasındaki aktörler tarafından diyalogla çözülmeli bu sorun  ve öyle çözüleceğine inanıyoruz. Bundan iki hafta önce pazartesi günü Bakanlar  Kurulu sırasında, bu bilgiler bize geliyordu. O gün gece Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları ve müsaadeleri ile bu operasyonu hemen başlattık.

"NE DEMEK OLDUĞUNU O GÜN ANLADIK"

Dünyanın en büyük hava filolarına sahip olmanın ne demek olduğunu o gün anladık.  THY bugün dünyanın en büyük hava yolu. İlker Aycı kardeşimden (THY Yönetim Kurulu  ve İcra Komitesi Başkanı) beş uçak istedik. Bir saat içinde beş uçak hazırdı. Hem de kargo uçağı. Kuşluk vakti Türk ürünleri oradaydı.

TÜRKİYE'DEN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İSTEDİLER

Bizden istedikleri özellikle süt ve süt ürünleri grubu ve yumurtaydı ve bugüne kadar da 90 uçak gönderdik. Bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bir tane  gemi gidiyor 4 bin tonluk şimdi, arkasından da yine 11 bin tonluk bir gemi  gidecek. Şimdi tır seferlerimiz başladı. Herkes, 'ama, fakat, lakin' derken, biz  oradaydık. Bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz. Artık orada olmamız  lazım."

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 11:46
  1. EKONOMİ
  2. katar
  • AbuuAbuu7 sa önce
    Bunlarin hepsi fetöcü
  • Muzaffer ÇabukoğluMuzaffer Çabukoğlu10 sa önce
    Allah razı olsun emeği geçen herkesten. Sizler, Türk asrının öncü kuvvetisiniz. Bu dava asla bitmeyecek, henüz oyun yeni başlıyor. Şükürler olsun ki bu günleri de gördük.
  • Mustafa Eryılmaz Mustafa Eryılmaz 10 sa önce
    Aferin size biraz para kazanalım Suriyelileri beslemekten bıktık. Afad, Kızılay, özel yardım kuruluşları, belediye, aile sosyal politikalar Bakanlığı ve daha nicelerikoli yardımlar, kömür, sağlık gözümüzün gördüğü görmediğimiz para yardımı biz evimizde açlıktan ölsek devletin haberi olmaz. Yaşayan biri olarak yazıyorum gerçek bu.
  • MehmetMehmet12 sa önce
    Helal olsun
  • vatansevervatansever13 sa önce
    Hainlik olmadigi muddetce,dodtlarimiza can feda ederiz..hainlik yapanlari defterden sileriz
  • Mustafa Mustafa 14 sa önce
    Helal olsun thy ile gurur duyuyoruz. Çalışınca oluyormuş demek.
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