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Katar: Türkiye ve ABD ile Atiyye körfezinde...

Katar Savunma Bakanı Halid el Atiyye Körfez krizinin ABD ile olan ilişkileri etkilemediğini belirterek Katar’ın ABD ve Türkiye ile birlikte yeni bir tatbikata hazırlandığını söyledi.

25 Temmuz 2017 Salı 15:34
Katar: Türkiye ve ABD ile Atiyye körfezinde...

Russia Today televizyon kanalına konuşan Halid el Atiyye "Katar'ın Türkiye ve ABD ile ilişkilerinin şeffaf olması ve sürekli olarak gelişmesi için bizzat yoğun çaba sarf ettim. ABD'nin terörle mücadele Katar'la işbirliğinden vazgeçeceğini sanmıyorum.

Zira iki ülke uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonda müttefik durumunda. Katar, Türkiye ve ABD, Katar topraklarında düzenli olarak tatbikat yapıyor. Yakın gelecekte üç ülkenin ortak tatbikatı başlayacak." dedi.

Katar-ABD ilişkilerinin güçlü olduğunu, Katar'daki Amerikan ve Türk askeri varlıklarının kesinlikle rahatsızlık kaynağı olmadığına belirten Atiyye, "Katar'a abluka uygulayan ülkeler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Katar'ın duruşuna desteğini görmezden gelerek tansiyonu yükseltmede ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerine güvendi" diye konuştu.

Bu arada Atiyye, Katar'a abluka uygulayan ülkelere karşı yasal prosedüre başvurabileceklerini belirterek "Bu ülkelerin ablukayı kaldırma konusunda gecikmesi durumunda Katar, söz konusu ablukayı sonlandırmak için mevcut uluslararası yasal prosedürlere başvurmak zorunda kalacak" dedi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:34
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