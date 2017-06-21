Katar: Türkiye ile planımız var...

Katar Dışişleri Bakanı el-Sani, Katar'a yönelik ekonomik boykotun devam etmesi durumunda B planlarının hazır olduğunu ve bu planın Türkiye, Kuveyt ve Umman'ın desteğine dayandığını söyledi.

Şeyh Muhammed, uçuşlar için gerekli geçişler için de İran'ın kolaylıklar sağladığını belirtti.

Dışişleri Bakanı, “Kimse benim iç işlerime karışamaz. El Cezire ve Katar'ın bölgesel konulardaki dış politikası Katar'ın iç işleridir. Ve biz iç işlerimiz hakkında müzakere etmeyeceğiz dedi.