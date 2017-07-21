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Katar terör yasalarında değişikliğe gidiyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin terörle mücadele konusundaki bazı kanunların değiştirilmesini öngören bir kararname yayımladığı bildirildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 17:48
Katar terör yasalarında değişikliğe gidiyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin terörle mücadele konusundaki bazı kanunların değiştirilmesini öngören bir kararname yayımladığı bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim, "teröristlerin, terör suçlarının, terör yapılanmalarının tanımı ve terör finansmanı ile mal varlıklarının dondurulması konularını kapsayan terörle mücadele hakkındaki bazı kanunların değiştirilmesini" öngören kararname yayımladı.

Haberde daha fazla ayrıntı verilmedi.

Katar ile ABD arasında 12 Temmuz'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zabtı imzalanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 17:48
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