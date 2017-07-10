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Katar, tazminat talep komisyonunu açtı

Katar'da Körfez ve Arap ülkelerinin boykotunun mağdurları için ‘Tazminat Talebi Komisyonu Merkezi’ açıldı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:53
Katar, tazminat talep komisyonunu açtı

Komisyonun, bugünden itibaren Körfez ve Arap ülkelerinin boykotundan zarar gören kamu ve özel sektörler ile kişilerin tüm şikayet, dilekçe ve dava  dosyalarını kabul edeceği duyuruldu.

Rûdaw'ın aktardığına göre, Katar Adalet Bakanı Hasan bin Lehdan el Muhennedi, yaptığı basın açıklamasında, “Son kriz, Katar'ın güvenilirliğini, ikili ve uluslararası anlaşmalara uymayan ablukacı devletlerin aksine kanunlara bağlılığını kanıtladı” dedi.

Ülkesinin güvenliği, istikrarı, vatandaşlarının ve topraklarında  yaşayanların hukukunu korumak için gereken tüm yasal düzenlemeleri  gerçekleştireceklerini belirten Muhennedi, şunları kaydetti:

“Katar, bu amaçla  uluslararası kanun ve yönetmeliklere göre içeride ve dışarıda gereken tüm önlemleri alacaktır. Tazminat komisyonu, tüm  olayları izleyecek, zararın derecesi ne olursa olsun mazlumlar için adaleti  sağlamak ve zararlarını tazmin etmek amacıyla bütün negatif gelişmeler titizlikle ele alacak.”

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi  Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar  Büyükelçilerini geri çekmeleri ve hava ile deniz sahalarını Katar'a kapatmaları ile başlamıştı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:53
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