Katar, tazminat talep komisyonunu açtı

Komisyonun, bugünden itibaren Körfez ve Arap ülkelerinin boykotundan zarar gören kamu ve özel sektörler ile kişilerin tüm şikayet, dilekçe ve dava dosyalarını kabul edeceği duyuruldu.

Rûdaw'ın aktardığına göre, Katar Adalet Bakanı Hasan bin Lehdan el Muhennedi, yaptığı basın açıklamasında, “Son kriz, Katar'ın güvenilirliğini, ikili ve uluslararası anlaşmalara uymayan ablukacı devletlerin aksine kanunlara bağlılığını kanıtladı” dedi.

Ülkesinin güvenliği, istikrarı, vatandaşlarının ve topraklarında yaşayanların hukukunu korumak için gereken tüm yasal düzenlemeleri gerçekleştireceklerini belirten Muhennedi, şunları kaydetti:

“Katar, bu amaçla uluslararası kanun ve yönetmeliklere göre içeride ve dışarıda gereken tüm önlemleri alacaktır. Tazminat komisyonu, tüm olayları izleyecek, zararın derecesi ne olursa olsun mazlumlar için adaleti sağlamak ve zararlarını tazmin etmek amacıyla bütün negatif gelişmeler titizlikle ele alacak.”

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar Büyükelçilerini geri çekmeleri ve hava ile deniz sahalarını Katar'a kapatmaları ile başlamıştı.