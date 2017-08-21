Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar, 'takke' şeklindeki stadyum projesini tanıttı

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, 7 adet stat yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:08
Katar, 'takke' şeklindeki stadyum projesini tanıttı

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, 7 adet stat yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Organizasyon için dev bir yatırıma imza atan Katar, Al Thumama Stadyumu'nun projesini tanıttı.

Son teknolojiyle inşaaları devam eden 7 stadyum için 5.5 milyar dolar bütçe ayrıldı. Al Thumama Stadı, Khalifa International Stadium’da olduğu gibi son teknoloji havalandırma sistemiyle donatılacak ve mekan içindeki hava sıcaklığını 18 dereceye kadar düşürecek.

Mimarisi Katarlıların 'gahfiya' adını verdiği bir çeşit takkeden esinlenerek yapılmakta olan 40 bin kapasiteli olan stat, turnuvanın ardından 20 bin kapasiteye düşürülecek.

İnşaası süren 7 stattan biri olan Al Thumama Stadyumu’nda ise sadece futbol değil; basketbol, hentbol, yüzme, binicilik, voleybol için salon ve pistlerin yanı sıra idman sahaları da olacak.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:08
  1. 2022 Dünya Kupası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlilik programları ile ilgili flaş karar!
    1. Evlilik programları ile ilgili flaş..
    2. Kardeşinin payını ayırdın mı? Vekalet..
    3. Müdürlüğü bıraktı, ayda 15-20 bin..
    4. Antalya'da bacanak cinneti 2 cana..
    5. İşte Özel Kuvvetlerin yeni komutanı!
    6. Japonya'nın batırdığı ABD gemisine..
    7. Eğitim bedava, maaş 4 bin TL!
    8. Kurbanlıklarda et verimi için çok..
    9. "Savaş bitti, şimdi sırada Türkiye ile..
    10. Rusya neden Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor?
    11. Askere gidebilmek için bakın kaç kilo..
    12. Yaralı kız ambulans şoföründen bakın..
    13. Yedek lastikten bir zamanların..
    14. Arı, yuva yapmak için çiviyi yerinden..
    15. Katar, 'takke' şeklindeki stadyum..
    16. Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı..
    17. Arka koltuğa geçmeyi bakın nasıl..
    18. Son saniye penaltısında şov yapmak..
    19. Merkel yine çıldırdı! Türkiye..
    20. Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması!
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi