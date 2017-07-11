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Katar sorununda Kuveyt arabulucu olarak çalışıyor

Kuveyt Petrol Bakanı İsam el-Merzuki, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Kuveyt arabulucu olarak çalışıyor. Kardeş ülkeler arasında iyi sonuçlar alabilmeyi umuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmayı çalışıyoruz" dedi.

11 Temmuz 2017 Salı 11:49
Katar sorununda Kuveyt arabulucu olarak çalışıyor

Kuveyt Petrol Bakanı İsam el-Merzuki, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin aşılması konusunda Kuveyt'in arabulucu olarak çalıştığını ve kardeş ülkeler arasında iyi sonuçlar alabilmeyi umut ettiklerini belirtti.

El-Merzuki, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde e açıklamalarda bulundu.

Geçen ay Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesiyle başlayan krize ilişkin el-Merzuki, "Katar krizinde Kuveyt arabulucu olarak çalışıyor. Kardeş ülkeler arasında iyi sonuçlar alabilmeyi umuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmayı çalışıyoruz." dedi.

El-Merzuki yılın ikinci yarısında küresel piyasada petrol talebin artacağını ifade ederek, talep artışının fiyatlara yansıyacağına işaret etti.

Türkiye ile Kuveyt arasında uzun ve tarihsel ilişkiler bulunduğu anlatan el-Merzuki, "İki ülkenin gelişmiş ticari ilişkileri bulunuyor. İlişkimizi daha üst seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında 5 Haziran'da başlayan kriz ile Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn yönetimlerinin Katar Büyükelçilerini geri çekerek, hava ve deniz sahalarını Katar'a kapatmıştı.

Katar'a ambargo uygulamayan bu dört ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuştu.

Doha yönetiminin bu talep listesine cevabını iletmesinin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen 4 ülkenin dışişleri bakanları, Katar'a yönelik siyasi ve ekonomik ablukanın süreceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:49
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Birleşik Arap Emirlikleri
  4. Mısır
  5. Katar
  6. Kuveyt
  7. Bahreyn
  8. Anadolu Ajansı
  9. Arabistan
  10. Kahire
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