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Katar: Siber saldırıları BAE yaptı

Katar İçişleri Bakanlığı, teknik araştırmalar sonucunda ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yönelik siber saldırıların BAE'deki iki konumdan yapıldığının belirlendiğini duyurdu

20 Temmuz 2017 Perşembe 22:37
Katar: Siber saldırıları BAE yaptı

Katar İçişleri Bakanlığı, ülkenin resmi haber ajansı QNA'ya yönelik siber saldırıların Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) iki konumdan yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

QNA'ya yönelik siber saldırıları araştırma komisyonunun elde ettiği sonuçlar, başkent Doha'daki İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Komisyon üyeleri, teknik araştırmalar sonucunda QNA'ya BAE'de bulunan iki konumdan siber saldırı yapıldığını belirtti.

Saldırıların nasıl yapıldığı bir video sunumuyla aşama aşama anlatılırken, saldırı sırasında gizlenme programlarının kullanıldığı aktarıldı.

Sunuma göre, söz konusu siber saldırı için 22 Nisan'da sistemde bulunan bir açıktan QNA'ya sızılarak virüs yollandı.

Saldırının 23 Mayıs 23.45'te başladığı, 00.13'te ise Katar Emiri'ne atfedilen sahte ifadelerin yayımlandığına dikkat çekilirken, Katar teknik ekibinin saldırıda bulunan IP adresleri arasında doğrudan iletişim olduğunu tespit ettiği vurgulandı.

Sunumda ayrıca, 23 Mayıs'taki saldırıdan dakikalar önce iki bölgedeki IP adreslerinden QNA'ya çok sayıda ziyaretçinin giriş yaptığının gözlendiği kaydedildi.

Araştırma ekibinin başında bulunan Yarbay Ali Muhammed el-Muhendi, saldırının ardından Katar'a yönelik önceden planlanmış kampanyanın devreye sokulduğunu ve belli bir senaryo dahilinde yürütüldüğünü söyledi.

Saldırıyı yapanların kimliklerinin Körfez krizinin tarafı olan ülkelerce bilindiğini öne süren Muhendi, söz konusu ülkelerin Katar'la ilişkilerini kesmeleri sebebiyle teknik ekibin IP adreslerinin arkasındaki kişileri öğrenme imkanının olmadığını belirtti.

Amerikan Washington Post gazetesinde hafta başında yayımlanan haberde de Katar krizine neden olan sürecin arkasında BAE'nin olduğu iddia edilmişti.

ABD'Lİ İSTİHBARAT YETKİLİLERİ DE AÇIKLAMIŞTI

Adının açıklanması istenmeyen ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, BAE'nin üst düzey yetkililerinin mayısta onayladığı plana göre bazı kişilerin QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenlediği öne sürülmüştü.

Körfez ülkeleri arasında krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs'ta gece geç saatlerde QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından başlamıştı.

Katar, söz konusu beyanların siber saldırı sonucu ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarınca yapıldığı ve Emir'in böyle bir açıklamasının bulunmadığını duyurmuştu. Ancak BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar'ı eleştiren çizgide yayımlarını yoğunlaştırarak devam ettirmiş ve kriz giderek büyümüştü.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:37
  1. ABD
  2. KATAR
  3. SURİYE
  4. QNA
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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