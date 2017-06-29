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Katar Savunma Bakanı'ndan kritik Türkiye kararı!

Katar Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşmek için Cuma günü Ankara'ya gelecek.

29 Haziran 2017 Perşembe 20:18
Katar Savunma Bakanı'ndan kritik Türkiye kararı!

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye Ankara'ya geliyor.

BAKAN IŞIK İLE GÖRÜŞECEK

El-Atiyye, Ankara'daki resmi temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la bir araya gelecek.

KATAR'A UYGULANAN AMBARGO ELE ALINACAK

Görüşmelerde 5 Haziran'dan bu yana devam eden Katar'a yönelik ambargoların değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Türk üssünün durumu ile Körfez krizi kapsamlı şekilde ele alınacak.

TÜRKİYE KATAR'A DESTEK VERMİŞTİ

Türkiye, Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik yaptırım kararı almasının ardından büyük bir sorumluluk yüklenmişti. Çalışmalar kapsamında Türkiye, sorunun çözümü için Katar'a destek verdi.

ASKER VE ZIRHLI ARAÇLAR GÖNDERİLDİ

Türkiye Katar'da Türk askeri üssü açılmasına ilişkin anlaşmayı geçtiğimiz haftalarda TBMM onaylamış ve geçen hafta da ülkeye 23 askeri personelle 5 zırhlı araç göndermişti.

TÜRK ÜSSÜNÜN KAPATILMASI TEKLİF EDİLMİŞTİ

Haziran ayında Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ve bu ülkeye yönelik yaptırımlar açıklayan Körfez ülkeleri geçen hafta Katar'a taleplerine yönelik 13 maddelik bir liste sunmuştu.
Talepler arasında Katar'daki Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 20:18
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