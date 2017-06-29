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Katar Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’la görüşmek için yarın Ankara’ya geliyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:47
Katar Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Türkiye Katar'da Türk askeri üssü açılmasına ilişkin anlaşmayı geçtiğimiz haftalarda TBMM onaylamış ve geçen hafta da ülkeye 23 askeri personelle 5 zırhlı araç göndermişti.

Haziran ayında Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ve bu ülkeye yönelik yaptırımlar açıklayan Körfez ülkeleri geçen hafta Katar'a taleplerine yönelik 13 maddelik bir liste sunmuştu.

Talepler arasında Katar'daki Türk üssünün kapatılması da yer alıyordu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:47
  1. Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye
  2. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
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