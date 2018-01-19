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Katar NATO ile güvenlik anlaşması yaptı

Katar Savunma Bakanlığının, NATO ile güvenlik anlaşması imzaladığı bildirildi.

19 Ocak 2018 Cuma 08:15
Katar NATO ile güvenlik anlaşması yaptı

Bakanlığın anlaşmalardan sorumlu birimi Manevi Yönlendirme  İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki genel  merkezde NATO ile güvenlik anlaşması imzalandığı belirtildi.

Katar Silahlı Kuvvetleri Uluslararası Askeri İşbirliği Heyeti Başkanı  Tarık Halid Abdeli ile NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in imza  attığı anlaşmanın, diğer tüm bilgi paylaşımı ve korunmasını konu aldığı ifade  edildi.
 
Tarafların 2004'te İstanbul'da yapılan zirve çerçevesinde işbirliğinin  önemini vurguladığı ifade edildi.
 
Haziran 2004'te İstanbul'da gerçekleştirilen NATO zirvesinde, güvenlik  alanlarında işbirliği vurgusu yapılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 08:15
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