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Katar bir kez daha ablukaya meydan okudu

Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah Bin Saoud al-Thani abluka karşısında hazırlıklı olduklarını ve 340 milyar dolarlık varlıklarının bulunduğunu belirtti.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
Katar bir kez daha ablukaya meydan okudu

Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah Bin Saoud al-Thani, ülke rezervlerinin, kraliyet ailesi varlıkları da dahil olmak üzere Körfez ablukası karşısında sorun yaşatmayacak düzeyde sağlam olduğunu açıkladı. Al Thani aynı zamanda QNB, Harrods ve Kraliyet Varlık Fonu yönetim kurulunda da bulunuyor.

Al Thani, CNBC'ye verdiği röportajda "Bu bizim sistemimizin güvenilirliğini gösteriyor. Herhangi bir kriz karşısında yeterince nakit rezervimiz var" dedi.

Al Thani ayrıca, Merkez Bankası rezervlerinde 40 milyar dolar ve altın, Katar'ın yerli ve yabancı yatırım fonlarını yöneten Katar Yatırım Otoritesi'nin de nakte dönüştürülebilecek 300 milyar dolarlık varlığı olduğunu da ekledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in teröre destek suçlamasıyla 5 Haziran'dan itibaren Katar ile diplomatik ve nakliye bağlantılarını kesmesinin ardından Katar menkul kıymetlerinde zayıflama görülmüş ve spot piyasalarda riyal dengesiz bir seyir izlemekteydi.

Doha ablukayı başlatan ülkelerin suçlamalarını reddederken, Al Thani her türlü terörizm faaliyetine ilişkin katı kurallara sahip olduklarını yineledi ve ülkesinin iyi ve emsalsiz bir sisteme sahip olduğunu vurguladı.

IMF ile çalışıyoruz

Al Thani, merkez bankasının ülke vatandaşı olmayan bir kesime ait fonlarında dışarıya çıkış trendi olduğunu kabul etse de miktarın dikkate değer olmadığında ve dışarı çıkadan paradan çok daha fazlasının ülkeye giriş yaptığında iddialı.

IMF başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Merkez Bankası Başkanı Al Thani, "Hesaplarımız açık, gelip incelemek isteyene zorluk çıkarmayız" dedi. Al Thani ayrıca, gaz ve petrol endüstrisiyle olan uzun vadeli anlaşmalarda herhangi bir sorun olmadığını belirtiyor.

Öte yandan, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's bu ay Katar'ın görünümünü stabil yerine negatif olarak güncellemiş ve Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ittifakıyla ortaya çıkan diplomatik, ekonomik ve finansal gerilime atıfta bulunmuştu.

Piyasalardaki karışıklığa rağmen ekonomistler ise Katar'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olmasına ve düze çıkmak için yeni nakliye rotalarının oluşturulmasına ve planlı üretim artışına dikkat çekiyor.

Körfez ülkeleri ve Katar arasında Kuveyt'in arabuluculuğunda devam eden görüşmelerden henüz bir sonuç alınmış değil.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Mısır
  3. Katar
  4. Kuveyt
  5. Bahreyn
  6. Arabistan
  7. Merkez Bankası
  • hmzhmz5 dk önce
    Bu olaylar gösteriyor ki İslam işbirliği teşkilatı hiç bir işe yaramıyor sadece belli tarihlerde toplanıp konuşuyorlar ve sonunda toplu olarak fatiha okumaktan başka hiç bir şey yapmıyorlar. Hz Allah(cc) bizi ıslah etsin, hidayete erdirsin inşallah
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