Katar, Kuveyt ve ABD'den üçlü toplantı

Katar, ABD ve Kuveytli bakanlar, Emir Temim'in de katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleştirdi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Abdullah es-Sabah ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda bir araya geldi.

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin de katıldığı görüşmede, Körfez krizi, son gelişmeler, uluslararası ve bölgesel yansımaları, Kuveyt'in arabuluculuk çabaları, mevcut krizin çözümünü destekleyen uluslararası pozisyonlar, bölgenin istikrarı ve bölge ülkelerinin çıkarlarını koruma gibi konular ele alındı.