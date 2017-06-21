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Katar krizinin başlamasına sebep olmuştu… Başsavcı açıkladı: Delil bulduk onlar yaptı

Katar Başsavcısı Ali bin Fatis el-Meri, Körfez ülkelerini resmi haber ajansı QNA'ya siber saldırı yapmakla suçladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:01
Katar krizinin başlamasına sebep olmuştu… Başsavcı açıkladı: Delil bulduk onlar yaptı

Katar Başsavcısı Ali bin Fatis el-Meri, ülkesine yönelik ablukaya katılan komşu ülkeleri, resmi haber ajansı QNA'ya yönelik yaklaşık bir ay önceki siber saldırıyı düzenlemekle suçladı.

Katar merkezli El-Cezire kanalının haberine göre, Katar Başsavcısı Meri, "QNA'ya yönelik siber saldırıyı, Katar'a yönelik ablukaya katılan komşu ülkeler düzenledi. Bu ülkelere suçlama yöneltmek için elimizde yeterli delil var." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'e işaret eden Başsavcı Meri, bu suçlamaları söz konusu ülkelerden birine mi yoksa tümüne mi yönelttiğine dair bir bilgi vermedi.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn henüz söz konusu suçlamalara yönelik açıklama yapmadı.

KATAR İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ KRİZ NASIL BAŞLADI?

Katar Resmi Haber Ajansı (QNA), 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen " ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınladı. Ancak açıklamadan hemen sonra, Katar resmi olarak QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurdu. Söz konusu açıklamaların dikkate alınmamasını talep etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan Al Arabiya ve SKY News Arabia kanalları resmi açıklamalara rağmen yayınlarına devam ederken, Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi ülkeler Katar menşeli yayın yapan tüm yayın kuruluşlarına erişimi ülke içinde yasakladı.

3 Haziran’da BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından ele geçirilen e-postalar yayınlandı. E-postalarda Büyükelçi’nin İsrail yanlısı Demokrasiyi Savunma Vakfı (FDD) ile yakın ilişki içinde olduğu ve Türkiye ile Katar'a karşı ortak politikalar geliştirmeye çalıştıkları iddia edildi.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istedi. Katar’a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katıldı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:01
  1. suudi arabistan
  2. bae
  3. Katar
  4. siber saldırı
  5. QNA
  6. DÜNYA Haberleri
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