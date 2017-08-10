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Katar krizinde geri adım! Az önce açıkladılar…

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava sahalarının bir kısmını Katar Havayolları'na açmayı kabul ettiğini açıkladı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:21
Katar krizinde geri adım! Az önce açıkladılar…

Merkezi Kanada'daki Montreal kentinde bulunan ICAO'nun Sözcüsü Anthony Philbin, yaptığı açıklamada, Bahreyn ve BAE'nin Katar Havayolları'na bazı hava koridorlarını açtığını, bunlar arasında geçici ve acil durum koridorları da bulunduğunu belirtti.

ICAO'nun 5 Haziran'dan bu yana Katar Havayolları'na hava koridoru sağlamak için Orta Doğu ülkelerindeki çeşitli ülkelerle çalıştığı bildirildi.

Katar'ın sunduğu şikayet üzerine ICAO Konseyi, geçen ayın sonunda, Montreal'de olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. ICAO, söz konusu ülkeleri, Chicago Sözleşmesi'ne uymaya ve sivil havacılığın sürdürülebilmesi için iş birliğine devam etmeye çağırmıştı.

Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti de ICAO'nun, Suudi arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ı Chicago Sözleşmesi'ne uymaya davet etmesine ilişkin, "Abluka uygulayan ülkeleri sözleşmeye uymaya zorlayarak ilerleme katettik." ifadesini kullanmıştı. Saliti, söz konusu ülkelerin, Katar'a havadan abluka uygulayarak ayrımcılık yaptığını ve bunun da Chicago Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu söylemişti.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:21
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