Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar krizinde flaş gelişme! O ülke geri adım attı...

Senegal'in, Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından çektiği Doha Büyükelçisi'ni geri gönderdiği öğrenildi.

22 Ağustos 2017 Salı 11:09
Katar krizinde flaş gelişme! O ülke geri adım attı...

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Sorumlusu Ahmed bin Said er Ramihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Senegal, Doha Büyükelçisini Katar'a yeniden gönderme kararı aldı" ifadesine yer verdi.

Katar resmi haber ajansı QNA ise söz konusu kararın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin dün Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındığını duyurdu.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve Körfez krizi başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Senegal, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından Doha Büyükelçisi'ni 7 Haziran'da 'istişare' amacıyla çektiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti. Bunun ardından bazı ülkeler Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:09
  1. Ahmed bin Said er Ramihi
  2. Twitter
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE'den skandal Türkiye haberi!
    1. BAE'den skandal Türkiye haberi!
    2. AB'den küstah Erdoğan açıklaması!
    3. Kazada ölen oğlunu gören baba..
    4. Ürdün basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın..
    5. Pentagon'a Filistinli hacker şoku!..
    6. 180 km hızla giderken kaza yaparsanız..
    7. Tribünde çılgınlar gibi dans eden..
    8. Evine giren timsahı doğduğuna pişman..
    9. 'Türk askeri Katar'da sokağa çıkma..
    10. Yunus balığı tulumun sesini duyunca..
    11. Şehit Eren'in horon oynadığı..
    12. Erdoğan: Her tarafı mezar ederiz
    13. Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri..
    14. 7 general ve amiral emekliliğini istedi
    15. Feci görüntüler geldi...
    16. İran, ABD'yi uyardı: En fazla 5..
    17. Afganistan Cumhurbaşkanı: ABD'ye..
    18. İran'dan ABD'ye uyarı! 'En fazla 5..
    19. Ete dikkat... İşte fazla..
    20. MİT buldu! Milyonlarca dolar… Nereye..
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...
    Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...