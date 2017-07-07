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Katar krizinde flaş gelişme! Körfez ülkeleri talep listesini geri çekti

Körfez ülkeleri, Katar'ın 13 maddelik talep listesini reddetmesinin ardından yeni yaptırımların başlayacağını duyurdu.

07 Temmuz 2017 Cuma 03:36
Katar krizinde flaş gelişme! Körfez ülkeleri talep listesini geri çekti

Körfez’de yaşanan Katar krizi yeni bir dönemece girdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, krizini sona erdirmek üzere Katar’a sundukları 13 maddelik talep listesinin reddedilmesinin ardından, siyasi, ekonomik ve hukuki ‘yeni önlemler’ alacaklarını açıkladı.

TALEP LİSTESİ GERİ ÇEKİLDİ

Dört ülke, Katar'la müzakerelerin tıkandığını, bu nedenle talep listesini geri çekerek yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

"KATAR ÇABALARI SABOTE ETTİ"

Açıklamada, “Katar hükümeti anlaşmazlıkları çözmek için yürütülen diplomatik çabaları sabote etti. Katar’ın talepleri reddetmesi, bölgenin istikrarını ve güvenliğini sabote etmeye devam edeceğini doğrulamıştır” denildi.

Açıklamada, “Alınacak önlemler, Katar halkını değil, hükümetini hedef alınacaktır” ifadelerine de yer verildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 03:36
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