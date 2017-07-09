'Katar krizi Suudi Arabistan'ı zayıflatıyor"

Haberde ABD'nin her fırsatta İran'a karşı olumsuz tavrını devam ettirmesinin yanında, Körfez İşbirliği Konseyi'nin üyesi olan Katar'a yönelik ambargonun Suudi Arabistan'ın bölgedeki siyasi gücünü zayıflattığı belirtildi.

ARAP DÜNYASININ DAHA DA BÖLÜNME TEHLİKESİ...

Suriye ve Yemen'de Suudi Arabistan ile proxy savaşı veren (yerel güçler üzerinden karşı karşıya gelmeden yapılan savaş) ABD'nin, Riyad'ın bölgedeki konumunu zayıflatması riskini almasını tehlikeli bulan FP, Arap dünyasının daha fazla bölünmesini İran'ın bölgesel güç olarak ortaya çıkmasında etkili olacağını iddia etti.

"RİYAD, TERÖRİZME DESTEK VERİYOR"

Bunun yanında Suudi Arabistan'ın Müslüman Kardeşleri terörist örgüt olarak tanınmasını bölgedeki grupları radikalleşmeye ittiği uyarısında bulunuldu.Körfez ülkelerinin Katar'ı İran'a ittiğini belirten FP, Katar'ın İran'a bağımlı hale gelmesini son derece tehlikeli buluyor.Krizin diyalog ile çözülmesi gerektiğini savunan yetkililer, Katar'ın Arap dünyası ile masaya oturarak meseleyi çözme taraftarı olduğunu hatırlatarak Riyad önderliğindeki ambargocu ülkelerin bir an önce çözüm için adım atmaları gerektiğini söyledi.