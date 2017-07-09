Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Katar krizi Suudi Arabistan'ı zayıflatıyor"

Amerika merkezli yayın yapan Foreign Policy internet sitesi 'Trump tarafından desteklenen Suudi Arabistan'ın Katar'a uygulamış olduğu ambargonun, Suudi Arabistan'ın bölgedeki konumunu zayıflatıyor ve İran'ı güçlendiriyor' diye yazdı.

09 Temmuz 2017 Pazar 20:42
'Katar krizi Suudi Arabistan'ı zayıflatıyor"

Haberde ABD'nin her fırsatta İran'a karşı olumsuz tavrını devam ettirmesinin yanında, Körfez İşbirliği Konseyi'nin üyesi olan Katar'a yönelik ambargonun Suudi Arabistan'ın bölgedeki siyasi gücünü zayıflattığı belirtildi.

ARAP DÜNYASININ DAHA DA BÖLÜNME TEHLİKESİ...

Suriye ve Yemen'de Suudi Arabistan ile proxy savaşı veren (yerel güçler üzerinden karşı karşıya gelmeden yapılan savaş) ABD'nin, Riyad'ın bölgedeki konumunu zayıflatması riskini almasını tehlikeli bulan FP, Arap dünyasının daha fazla bölünmesini İran'ın bölgesel güç olarak ortaya çıkmasında etkili olacağını iddia etti.

"RİYAD, TERÖRİZME DESTEK VERİYOR"

Bunun yanında Suudi Arabistan'ın Müslüman Kardeşleri terörist örgüt olarak tanınmasını bölgedeki grupları radikalleşmeye ittiği uyarısında bulunuldu.Körfez ülkelerinin Katar'ı İran'a ittiğini belirten FP, Katar'ın İran'a bağımlı hale gelmesini son derece tehlikeli buluyor.Krizin diyalog ile çözülmesi gerektiğini savunan yetkililer, Katar'ın Arap dünyası ile masaya oturarak meseleyi çözme taraftarı olduğunu hatırlatarak Riyad önderliğindeki ambargocu ülkelerin bir an önce çözüm için adım atmaları gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 20:42
  1. katar
  2. ambargo
  3. riyad
  4. tahran
  5. trump
  6. suudi arabistan
  7. iran
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li Pervin Buldan trafik kazası geçirdi!
    1. HDP'li Pervin Buldan trafik kazası..
    2. Zirvenin ardından Trump'tan flaş..
    3. 'Katar krizi Suudi Arabistan'ı..
    4. Sınavlarda ucu açık soru dönemi:..
    5. İşte Almanya'nın 'Hamburg' bilançosu!
    6. FETÖ'den aranan ByLock'cu gelin ve..
    7. El arabası ile trafik kuralına böyle..
    8. TÜVTÜRK’ten araç sahiplerini..
    9. TSK 24 bin kişi alacak! İşte başvuru..
    10. Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na..
    11. CHP'li Erdoğdu, AK Parti mitingini..
    12. Kılıçdaroğlu Maltepe'de: Yürüyüşümüz..
    13. Trafik denetimleri tüm yurtta artırıldı
    14. İbadi zafer ilan etti!
    15. ABD güdümlü füze kruvazörü Boğaz'dan..
    16. Atatürk Havalimanı'nda esrarengiz koku..
    17. LPG’li araç kullananlar dikkat!
    18. Papa'dan G20 yorumu: Tehlikeli..
    19. İsrail Gazzeli kanser hastalarına bile..
    20. İncirlik'te hareketlilik! Almanlar..
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    Araplar o ilçeyi işgal etti! 30 bin kişi...
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    'Selahattin Demirtaş bir teröristtir!'
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'
    'Alman panzeri bir göstericiyi böyle ezdi'