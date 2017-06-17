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Katar krizi sonrası.. yeni ortaklar

Katar krizinin yankıları sürerken Suudi Arabistan ile İsrail'in ikili ilişkileri kurmak ve özellikle ekonomik alanda işbirliği yapmak için görüştüğü iddia edildi

17 Haziran 2017 Cumartesi 19:58
Katar krizi sonrası.. yeni ortaklar

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin başlayacağı iddia edildi. İki ülkenin ilk olarak ekonomik bağların kurulmasını müzakere ettiği ve küçük adımlarla ilişkileri geliştireceği belirtiliyor.

Times gazetesinin haberine göre, bölgede İran’dan tehdit algılayan iki ülke son dönemde ikili ilişki kurma yönünde görüşmeler gerçekleştiriyor. Buna göre Suudi Arabistan, İsrail’e ait işletmelerin Körfez’de çalışmasına ve İsrail havayolu şirketlerinin Suudi Arabistan hava sahasını kullanmasına izin verecek.

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaretinde İsrail-Filistin arasındaki görüşmelerin ele alındığı ve Trump’ın bölgede normalleşme istediği iddia edilmişti. Trump, Suudi Arabistan’dan Tel Aviv’e doğrudan uçan ilk Başkan olmuştu.

Katar krizinin ardından İsrail, "Katar krizi bizim için bir fırsat olabilir"açıklamasını yapmıştı. Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkeler 5 Haziran'da Katar ile diplomatik ilişkileri kestiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 19:58
  1. Suudi Arabistan
  2. İSRAİL
  3. Donald Trump
  4. Tel Aviv
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