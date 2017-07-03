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Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Katar krizi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G20 zirvesine katılmama kararı aldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:09
Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle G20 zirvesine katılmayacak

7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler de katılacak.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:09
  1. körfez
  2. katar
  3. Selman bin Abzulaziz
  • vatansevervatansever20 dk önce
    Reis ona agir gelir..yiyecegi fircayi biliyor..
  • abdoabdo22 dk önce
    kimin traşında hiç gelme. sen olmasan daha iyi olur selma
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 23 dk önce
    Suudi Arabistan, Yanlış Tarafta.
  • vatandaşvatandaş25 dk önce
    Kırmızı dipli mum göndersinler.. Belki katılırHımar-ul harmeyn bile olamıyacak bir hıyar ağası..!
  • TurkkTurkk31 dk önce
    It urur kervan yurur hesabi..ister katil ister katilma..katilacak yizmu kaldi ki sende...ramazan ayinda muslumanlari ablukaya alan bir yudum.suyu bile fazla goren ebu cehil torunlari...muslumanlarin yuz karasi.....
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