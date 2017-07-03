Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle G20 zirvesine katılmayacak

7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler de katılacak.