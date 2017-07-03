Katar krizi sonrası Kral Selman'dan flaş karar!
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Katar krizi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G20 zirvesine katılmama kararı aldı.03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:09
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Körfez'de devam eden Katar krizi nedeniyle G20 zirvesine katılmayacak
7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi isimler de katılacak.