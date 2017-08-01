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Katar krizi sonrası ilk kez görüştüler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile Katar krizi sonrası ilk kez İstanbul'da baş başa görüştü.

01 Ağustos 2017 Salı 21:13
Katar krizi sonrası ilk kez görüştüler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin ortaya çıkmasının ardından ilk kez İstanbul'da baş başa görüştü.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Çavuşoğlu, Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'nin çağrısıyla İstanbul'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları İcra Komitesi Toplantısı kapsamında ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Cubeyr, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin ortaya çıkmasının ardından ilk kez baş başa bir araya geldikleri görüşmede, iki tarafı ilgilendiren konulara dair durum değerlendirmesi yapma imkanı buldu.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhamed Tahir Siyala, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, Kamerun Dışişleri Bakan Yardımcısı Adoum Gargoum ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile de ayrı ayrı bir araya gelerek ikili ve güncel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 21:13
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Harem-i Şerif
  3. Adil el-Cubeyr
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