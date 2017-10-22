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"Katar krizine en çok İsrail sevindi"

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında çıkan krizin en fazla İsrail’i mutlu ettiği belirtildi.

22 Ekim 2017 Pazar 14:43
"Katar krizine en çok İsrail sevindi"

Katar'ın başkenti Doha'daki Al Jazeera Araştırmalar Merkezi'nde "Körfez krizi: Meydan Okumaları ve Geleceği" konulu konferans düzenlendi.

Eski Ürdün Başbakan Yardımcısı Cevad el-Anani, konferansta yaptığı konuşmada, körfez krizinin aynı şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İsrail'in bu krizden en çok istifade eden taraf olduğunu belirten Anani, ekonomik ambargo ile krizin çözülemeyeceğini ve hafifletici tedbirler alınması gerektiğini ifade etti. 

Anani, 6 aydan bu yana devam etmesine rağmen krizin tedrici olarak sona ereceği öngörüsünde bulundu.

Katar Üniversitesi Siyaset Sosyolojisi Öğretim Üyesi Macid el-Ensari de İsrail'in krizden yarar sağladığını ve bazı tarafların Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştirmek için yarıştığını savundu.

"Bu krizden en çok istifade eden İran ile İsrail ve Rusya'nın genişleme projesi olmuştur." diyen Ensari, Körfez krizinin temelinde "nüfuz mücadelesi"nin bulunduğunu dile getirdi. 

Birleşik Krallık'taki Leeds Üniversitesinde görevli Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Nasır et-Temimi ise seyahat kısıtlamaları gibi ufak girişimlerle krizin çözülebileceğini kaydetti. 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 14:43
  1. Cevad el-Anani
  2. Katar krizi
  3. Ürdün
  • alaettin alaettin 18 sa önce
    içimizdeki hainlerin yüzündenbunlar kendine yer buluyor
  • alaettin alaettin 18 sa önce
    içimizdeki hainlerin yüzündenbunlar kendine yer buluyor
  • abdoabdo19 sa önce
    çok masumların ahını aldı yahudi israel. bu ahlar boğacak yahudileri
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