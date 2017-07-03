Katar krizi için 4 ülke Kahire'de toplanıyor!

Geçtiğimiz günlerde Katar'a 13 maddelik talep listesi ileten Körfez ülkelerine, Katar olumsuz yanıt vermişti. 3 Temmuz'a kadar olan süre doldu ve Katar listedekileri yerine getirmeyi reddetti.

TOPLANMA KARARI ALDILAR

Bu gelişmelerin ardından 4 ülkeden toplanma kararı çıktı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları, Mısır'ın başkrnti olan Kahire'ye görüşmek için Çarşamba günü gelecek.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.