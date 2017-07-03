Katar krizi için 4 ülke Kahire'de toplanıyor!
Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları çarşamba günü krizi görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecek.03 Temmuz 2017 Pazartesi 01:42
Geçtiğimiz günlerde Katar'a 13 maddelik talep listesi ileten Körfez ülkelerine, Katar olumsuz yanıt vermişti. 3 Temmuz'a kadar olan süre doldu ve Katar listedekileri yerine getirmeyi reddetti.
TOPLANMA KARARI ALDILAR
Bu gelişmelerin ardından 4 ülkeden toplanma kararı çıktı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları, Mısır'ın başkrnti olan Kahire'ye görüşmek için Çarşamba günü gelecek.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.