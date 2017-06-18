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"Katar krizi çözülmezse bu iş bizi de vuracak"

Afrika Birliği, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.

18 Haziran 2017 Pazar 00:00
"Katar krizi çözülmezse bu iş bizi de vuracak"

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, yayımladığı yazılı açıklamada, Körfez'deki krizden endişe duyduğunu belirterek, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın bu çerçevede harcadığı çabaları desteklediğini ifade etti.

"KRİZ EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLMEZSE, ETKİLERİ AFRİKA KITASI'NA YANSIYACAK"

Körfez'deki krizin diyalog yoluyla çözülmesi çağrısı yapan Faki, "Körfez krizi en kısa sürede çözülmezse, Körfez'deki siyasi, güvenlik ve insani durumlara, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehlike oluşturacak ve etkileri Afrika kıtasına yansıyacak." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 00:00
  1. kriz
  2. Katar
  3. körfez
  4. afrika birliği
  5. musa faki
  6. DÜNYA Haberleri
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