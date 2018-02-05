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Katar ile Türkiye arasında tiyatro anlaşması

Katar ve Türkiye arasında "tiyatro alanında tecrübelerden istifa edilmesi için" karşılıklı tiyatro oyunlarının sahnelenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:15
Katar ile Türkiye arasında tiyatro anlaşması

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katarlı tiyatro sanatçısı Salah el-Mela, düzenlediği basın toplantısında, İstanbul ve Hatay Şehir Tiyatroları ile Katar Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Tiyatro İşleri Merkezinin karşılıklı tiyatro gösterileri sahnelenmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN TECRÜBELERİNDEN İSTİFADE ETMEK İSTEDİLER

Anlaşmanın iki ülke arasında tiyatro alanında Türkiye'nin tecrübelerinden istifade edilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi için imzalandığını ifade eden Mela, ilk olarak, Körfez krizini mizahi bir üslupla ele alan, "Şelli Yesir" (Neler oluyor?) adlı tiyatro oyununun sahneleneceğini, gelecek aylarda da Türkiye'den bir oyunun Katar'da sahneye konulacağını belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de izlediği, Katarlı sanatçı Ganim es-Saliti'ye ait "Şelli Yesir" adlı oyuna, İstanbul ve Hatay'da yoğunlukla ikamet eden Arap vatandaşlar, turistler ve Arapça bilen Türk vatandaşların katılımı bekleniyor.

Bu arada iki ülkede oynanacak tiyatro oyunlarının, sahne kenarında kurulacak ekranda simultane çevirisinin yapılacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:15
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