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Katar ile BM insani yardım kurumları ortaklık anlaşması imzaladı

Katar merkezli ve BM'ye bağlı insani yardım kurumları arasında 8,5 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzalandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
Katar ile BM insani yardım kurumları ortaklık anlaşması imzaladı

Katar merkezli bazı insani yardım kurumlarının, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı insani yardım kurumlarıyla 8,5 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi.

Katar'ın başkenti Doha'da insani yardım girişimlerinin uygulanması konusunda istişarede bulunmak amacıyla düzenlenen üçüncü koordinasyon toplantısına Katar Hayır İşleri Düzenleme Kurumu (RACA), Katar Kızılayı, Katar Hayır Kurumu, Katar RAF Kurumu, Eid ve Afif hayır kurumları ile BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Gıda Programı (WFP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temsilcilerinin yanı sıra BM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Muhammed el-Merihi katıldı.

Söz konusu kurumlar arasında 8,5 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzalandı.

Katar merkezli kurumlar adına konuşma yapan Katar Kızılayı Başkanı Muhammed Ganim Ali el-Meadıd, Katar ile BM'ye bağlı insani yardım kurumları arasındaki iş birliğinde görülen büyük gelişmeyi övdü.

Merihi ise konuşmasında söz konusu kurumlar arasındaki ortaklık ve iş birliğinin artırılmasının gerekliliği üzerinde durdu.

BM kurumlarının temsilcileri de Katar halkının yardımda bulunma kültürünü takdir ettiklerini vurgulayarak, Katarlı kurumlarla ortaklık ilişkilerini güçlendirmeyi istediklerini belirtti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
  1. Birleşmiş Milletler
  2. BM
  3. Dünya Sağlık Örgütü
  4. Kızılay
  5. Katar
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