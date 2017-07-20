Katar için Çin'e gitmeye karar verdi

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Sultan Bin Ahmed el-Cabir'in, Çin'in başkenti Pekin'de, Çinli yetkililerle temaslarda bulunduğu bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin, Çinli mevkidaşı Vag Yi ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler ile ortak ilgi duyulan bölgesel ve küresel meselelere ilişkin derinlemesine fikir alışverişinde bulunduğunu söyledi.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANINDAN BAE'YE KÖRFEZ'DEKİ KRİZİN ÇÖZÜMÜ İÇİN 3 ÖNERİ

Körfezde istikrarın, tüm ülkelerin ortak çıkarına olduğunun altını çizen Lu, Vang'ın, BAE Devlet Bakanı el-Cabir ile yaptığı görüşmede Körfez'deki krizin çözümü adına 3 öneri sunduğunu belirtti.

Lu, ilk olarak ilgili ülkelerin kendi uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeleri ve çözümü diplomatik ve siyasi yollardan aramaları gerektiğini dile getirdiklerini vurgulayarak, ikinci olarak BAE'ye Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) çatısı altında ihtilafları karşılıklı saygı çerçevesinde ele almaları çağrısı yaptıklarını aktardı.

Üçüncü olarak ise tarafların müzakere masasına oturarak, terörle mücadele ortak hedefi doğrultusunda, adım adım krizin çözümü adına etkin çaba harcaması gerektiğini ifade eden Lu, Ortadoğu'da durumun hayati bir kavşak noktasında olduğunu dile getirdi.

Lu, "Ortadoğu'da istikrar olmazsa dünyada barışın sağlanması çok zor olur." diyerek, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Ortadoğu'da barış, istikrar ve kalkınmanın gözeticisi olduğunu aktardı.

Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin de Çin'e resmi ziyaretler kapsamında geldiğini hatırlatan Lu, Pekin yönetiminin Ortadoğu'da barış ve huzur için yapıcı çabalarını her zaman olduğu gibi sürdüreceğini belirtti.

Lu, Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın, Al Sani ile olan görüşmesinde de "Arap ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda müzakere önerisi yaptığını ve Körfez krizinin siyasi yollardan çözümü çağrısını yinelediğini" vurguladı.