Katar için Amerika ve İngiltere'den ortak çağrı!

Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt durağında ilk görüşmesini yaptı. Kuveytli mevkidaşı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah'la görüşen Tillerson'a İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill de katıldı.

Üç ülke, ABD, İngiltere ve Kuveyt, Katar krizinin taraflarına bir an önce çözüm çağrısında bulundu. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Katar karşıtı blokta yer alan ülkelerden mevcut krizi acilen frenleme ve en kısa zamanda diyalog yoluyla bitirmeleri istendi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Kuveyt'ten sonraki durağı Suudi Arabistan ve Katar olacak.

Karşılıklı suçlamalar

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yaptıkları ortak açıklamayla Katar'ı 2013 ve 2014'teki anlaşmalara uymamakla suçladı. Açıklamada, "Bu, Katar'ın anlaşmaların yükümlülüklerini yerine getirmediği, çiğnediği ve verdiği sözü tutmadığı konusunda hiçbir şüpheye mahal bırakmadığını gösteriyor" denildi.

Katar da aynı anlaşmaların muhatapları tarafından ihal edildiğini belirtiyor. CNN'e konuşan Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, "Katar'a uygulanan abluka, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) iç tüzüğü, 2013/2014 Riyad Anlaşması ve yürütme mekanizmasının apaçık ihlalidir" dedi.

En büyük destek Türkiye'den

5 Haziran'da kopan fırtınayla birlikte Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kesti. Doha yönetimini 'terörizm'e destek vermekle suçlayan ülkeler, kara, deniz ve hava sınırlarını kapattı, Katar vatandaşlarını sınır dışı etti.

Tecrite uğrayan Katar'a bugüne kadar en büyük destek Türkiye ve İran'dan geldi. 24 saat dolmadan Katar'a gıda malzemesi gönderen Türkiye, aynı zamanda askeri üs kararını da hızlı bir şekilde geçirdi.

'Tehdit edilemeyecek kadar zenginiz'

Söz konusu dört ülke, Haziran ayında Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sundu. Listede Türk askeri üssünün kapatılması, ünlü haber kanalı Al Jazeera'nın yayınlarının durdurulması gibi talepler vardı.

Katar bu listeyi reddetti, dört ülke Doha yönetimine yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el Emadi ise, tehdit edilemeyecek kadar zengin olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, krizin patladığı ilk günlerde attığı Twitter mesajlarıyla düğmeye kendisinin bastığını itiraf etmişti.

Katar'da Ortadoğu'daki en büyük askeri üssü bulunan Washington, şimdi Doha yönetiminin İran'la yakınlaşmasından tedirginlik duyuyor. Tahran yönetimi, Katar'a deniz ve hava bağlantılarını kullanma izni vermiş durumda.