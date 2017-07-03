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Katar için 48 saat ek süre

Abluka uygulayan 4 Arap ülkesi, Kuveyt'in Katar'a cevap vermesi için 48 saat ek süre verilmesi talebini kabul etti.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:00
Katar için 48 saat ek süre

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, Kuveyt'in, talep listesine cevap vermesi için Katar'a verilen sürenin 48 saat uzatılması isteğini kabul ettiği bildirildi.

Söz konusu 4 ülkenin yayımladığı ve Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'da yer alan ortak yazılı açıklamada, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Katar'a verilen sürenin 48 saat uzatılması yönündeki talebinin kabul edildiği belirtildi. Kuveyt'in talebinin kabulüne gerekçe olarak, "Katar hükümetinin resmi cevabını pazartesi günü teslim edeceğini teyit etmesi" gösterildi.

Açıklamada, abluka uygulayan ülkelerin, Katar'ın cevabının incelenmesinin ardından cevabını açıklayacağı kaydedildi.

Kuveyt Emiri Sabah, Katar'a verilen sürenin pazar gecesi dolması ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Kuveyt'e pazartesi günü giderek ülkesinin resmi cevabını iletecek olması nedeniyle sürenin 48 saat daha uzatılmasını talep etmişti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:00
  1. Sabah
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Mısır
  4. Katar
  5. Kuveyt
  6. Bahreyn
  7. Arabistan
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