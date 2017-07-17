Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı Sani: QNA'ya siber saldırı yapıldığına dair şüphe kalmadı

Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, basına yaptığı açıklamada, Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan bilgilerin, Katar resmi haber ajansı QNA'ya siber saldırı yapıldığına dair hiçbir şüphe bırakmadığını kaydetti.



Katar haber ajansına siber saldırıyı BAE'nin organize ettiği iddiası

QNA'nın internet sitesine yönelik siber saldırının arkasından bir Körfez ülkesinin çıkması nedeniyle esef duyduklarını vurgulayan Al Sani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körfez'deki bir ülke tarafından gerçekleştirilen bu suç, uluslararası siber terör suçları kategorisine giriyor. Bu, uluslararası hukuka karşı açıkça bir ihlal niteliğindedir. Katar Başsavcılığı, bu suçu işleyenler ya da teşvik edenlerin Katar yargısında veya siber terör suçlarıyla ilgili uluslararası mercilerde yargılanması için gerekli yasal yollara başvuracaktır."

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adının açıklanması istenmeyen ABD'li istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde, Katar krizine neden olan sürecin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olduğu iddia edilmişti.

İddiaya göre, BAE'nin üst düzey yetkililerinin mayısta onayladığı plana göre bazı kişiler, QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenledi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekleyen açıklamalar yayımladı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver bin Muhammed Karkaş, QNA'ya yönelik siber saldırıların arkasında ülkesinin olduğuna dair iddiaları yalanlamıştı.

Körfez ülkeleri arasında krize yol açan gelişmeler, 23 Mayıs'ta gece geç saatlerde QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim Al Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından başlamıştı.

Kaynak: AA