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Katar heyetinden Türk sanayicilerine davet

Katar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Mahdi Al Ahbabi, Türk sanayicilerini Katar'a davet etti.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:48
Katar heyetinden Türk sanayicilerine davet

Ege Bölgesi Sanayi Odasından (EBSO) yapılan açıklamaya göre, Ahbabi başkanlığındaki Katar heyeti EBSO'yu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ahbabi, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargoya karşı ilk yardım gemisinin İzmir’den geldiğini ifade etti.

Ülkesinin maruz kaldığı ambargoda siyasi ve ekonomik desteğini esirgemeyen Türkiye’ye minnet ve şükran duyduklarını aktaran Ahbabi, Türk sanayicilerinin Katar'daki yatırımlardan daha fazla pay alması için bir temsilcilik ofisi açılmasını önerdi.

'KOBİLER İÇİN ALTYAPIMIZ HAZIR'

Katar halkının Türk ürünlerine son derece olumlu baktığını vurgulayan Ahbabi, "İzmir’in sanayi, ticaret ve tarım konusunda çok iyi olduğunu biliyoruz. Sanayici olarak sizi ülkemize davet ve teşvik ediyoruz. KOBİ’ler için altyapımız hazır. Bizim arzumuz yatırımların bir an önce başlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Ahbabi, EBSO heyetini kasım ayında yapılması planlanan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na davet etti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 13:48
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