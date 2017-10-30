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"Katar her geçen gün İran'a yaklaşıyor"

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halife, ambargo uygulayan ülkelerin isteklerini yerine getirinceye kadar Katar'ın baskı altına alınmasını istedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 20:38
"Katar her geçen gün İran'a yaklaşıyor"

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, ambargo uygulayan ülkelerin isteklerini yerine getirinceye kadar Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliğinin dondurulmasını istedi.

Al Halife, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KİK'in korunması için atılması gereken doğru adım, ambargo uygulayan ülkelerin isteklerini yerine getirinceye kadar Katar'ın üyeliğinin dondurulmasıdır. Bunu yapmadığı takdirde (Katar'ın) KİK'ten çıkması bizim için iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Bahreyn'in, Katar'ın olacağı KİK zirvesine katılmayacağını belirten Al Halife, Katar'ı, her geçen gün İran'a yaklaşmak ve yabancı güçleri getirmekle suçladı ve bunun KİK ülkelerinin güvenliği için tehlikeli adımlar olduğunu savundu.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in, Katar ile tüm sınırlarını kapattıklarını ve ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayacaklarını duyurmalarıyla patlak vermişti. Bu ülkeler, Doha yönetiminin teröre ve aşırılıkçılara destek verdiğini ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 20:38
  1. Bahreyn
  2. Al Halife
  3. Suudi Arabistan
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