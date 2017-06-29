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Katar Havayolları kısıtlamalara rağmen 510 bin yolcu taşıdı

Katar Havayolları, komşu ülkelerin bölgedeki hava trafiğine yönelik kısıtlamalara rağmen Ramazan Bayramı tatili boyunca 510 bin yolcu taşıdı.

29 Haziran 2017 Perşembe 11:35
Katar Havayolları kısıtlamalara rağmen 510 bin yolcu taşıdı

Katar Havayolları (Qatar Airways), komşu ülkelerin bölgedeki hava trafiğine yönelik kısıtlamalara rağmen Ramazan Bayramı tatili boyunca 510 bin yolcu taşıdıklarını duyurdu.

Katar Hava Yolları Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki hava trafiğine yönelik kısıtlamalara rağmen Katar Havayolları'nın başkent Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan seferlerinin olağan bir şekilde devam ettiğini, Ramazan Bayramı boyunca 2 bin 900 seferde 510 bin yolcu taşıdıklarını belirtti.

Hamad Uluslararası Havalimanı da 2017 Ocak-Haziran ayları arasında 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiklerini, 2016'nın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu oranda yüzde 8'lik bir artış görüldüğünü açıklamıştı.

Katar Havayolları'nın, dünya üzerindeki 150'den fazla noktaya ulaşan uçuşlarının çoğunu gerçekleştirmeye devam ettiği belirtilerek, seferlerin yüzde 90'ının zamanında yapıldığı kaydediliyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 11:35
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