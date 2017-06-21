Katar eski başbakanından Türkiye açıklaması

Katar eski Başbakanı Hamed Bin Casım Bin Cabir el Sani, Suriye'de Ürdün ve Türkiye ile birlikte operasyon odası kurduklarını Muhaliflere destek verdikleri için Ablukaya alındıklarını açıkladı.

Körfez ülkeri ve ABD'nin abluka altında tutuğu Katar'ın neden bedel ödediğini açıklayan bu cümleler, Suriye'de 6 yıldır özgürlük savaşı veren halka verilen desteğin batı ve Körfez ülkelerini ne denli rahatsız ettiğini birkez daha gözler önüne serdi.