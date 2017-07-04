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Katar Emiri'nden keyifli görüntüler!

Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani, dün akşam başkent Doha'daki Marsa Malaz Kempinski Hotel'de akşam yemeği yedi. Körfez ülkeleri ve Mısır'ın uyguladığı abluka nedeniyle baskı altında bulunan Katar'ın lideri keyifli bir görüntü verdi.

04 Temmuz 2017 Salı 13:08
Katar Emiri'nden keyifli görüntüler!

Abluka krizi nedeniyle büyük bir diplomasi trafiği yaşayan Katar'da Emir al Sani'nin restorana gitmesi sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Restoranda bulunan bir Twitter kullanıcısı, Katar Emiri'nin çok sayıda insanla fotoğraf çektirdiğini duyurdu.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 13:08
  1. Emir al Sani
  • hamidohamido55 dk önce
    Izzet Allah a aittir. Şeref ı ile de yaşamak isteyeni Allah şeref ve izzet lutfun dan mahrum etmez
  • Adamın adı "Es-Sani" efendilerAdamın adı "Es-Sani" efendiler1 sa önce
    cahit safurlu
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