Katar Emiri'nden keyifli görüntüler!
Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani, dün akşam başkent Doha'daki Marsa Malaz Kempinski Hotel'de akşam yemeği yedi. Körfez ülkeleri ve Mısır'ın uyguladığı abluka nedeniyle baskı altında bulunan Katar'ın lideri keyifli bir görüntü verdi.04 Temmuz 2017 Salı 13:08
Abluka krizi nedeniyle büyük bir diplomasi trafiği yaşayan Katar'da Emir al Sani'nin restorana gitmesi sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
Restoranda bulunan bir Twitter kullanıcısı, Katar Emiri'nin çok sayıda insanla fotoğraf çektirdiğini duyurdu.
Qatar Emir was spotted in a restaurant an hour ago having dinner and taking photos with people.