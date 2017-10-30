Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar Emiri: Rejim değişikliği istiyorlar

Katar Emiri Şeyh Temim, ABD basına konuştu. El Sani "Rejim değişikliği istiyorlar. Bu çok açık" dedi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 12:04
Katar Emiri: Rejim değişikliği istiyorlar

CBS'nin '60 Dakika' programında konuşan El Sani " Rejim değişikliği istiyorlar. Bu çok açık. Tarih bize bunu daha önceden, 1996'da babam Emir olduktan sonra, yapmayı denediklerini gösteriyor.Son birkaç haftada bunu açıkça belli ettiler" ifadelerini kullandı.

 'EL CEZİRE'Yİ KAPATMAYACAĞIZ'

Doha'nın krizin sona ermesini istediğini vurgulayan El Sani buna rağmen 'hiçbir şeyin onuları ve bağımsızlıklarının üzerinde olmadığını vurguladı.

Körfez ülkelerinin talep ettiği gibi El Cezire kanalını kapatmayacaklarını söyleyen El Sani, "Bölge insanı için ifade özgürlüğü istiyoruz. Ama onlar bununla mutlu değil. Onlar bunun bir tehdit olduğunu düşünüyor. Bağımsızlığımız kırmızı çizgimiz. Buna kimsenin müdahale etmesine izin vermyiz. Bana El Cezire gibi bir kanalı kapamamı söylediğiniz zaman, tarih bir gün 50, 60 ya da 70 yıl sonra onun (El Cezire) bölgedeki ifade özgürlüğünü nasıl değiştirdiğimi yazacak. El Cezire'yi kapatmayacağız" ifadelerini kullandı.

Doha'nın krizin sona ermesini istediğini vurgulayan El Sani buna rağmen 'hiçbir şeyin onuları ve bağımsızlıklarının üzerinde olmadığını vurguladı.

‘’TRUMP'A HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM’’

Emir ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın krizde  arabulucu olmasına hazır olduklarını da söyledi.

Trump'ın kendisine 'Dostlarımın kendi aralarında kavga etmesine müsaade etmeyeceğim" dediğini söyleyen El Sani BM Genel Kurulu'nda Trump'ın müzakerelerin ABD'de yapılmasını teklif ettiğini söyledi.

El Sani "Ona açıkça hazır olduğumuzu söyledim. İlk günden beri diyalog talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haziran başında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır terörizme destek olmak ve içişlerine karışmakla suçladıkları Katar ile diplomatik ilişkileri kesmişti. Krizde arabulucu olan Kuveyt 4 ülkenin Katar'a yönelik 13 maddelik taleplerini iletmişti. Talepler arasında Katar'ın İran ile ilişkilerini azaltması, Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, El cEzire'nin kapatılması ve Müslüman Kardeşler'e verilen desteğin sonlandırılması da vardı.

Suçlamaları reddeden Katar talepleri kabul etmemişti.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 12:04
  1. El Cezire
  2. katar
  3. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani
  4. abd
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi elektriği kullananlar tedirgin
    1. Sanayi elektriği kullananlar tedirgin
    2. Katar Emiri: Rejim değişikliği..
    3. Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    4. Yeni dönem başlıyor... O ülkeye dev..
    5. IKBY'den sert açıklama: Karşılığı..
    6. ''Rusya, askeri varlığını azaltmayı..
    7. Uzmandan emeklilik uyarısı: Daha fazla..
    8. Otomotiv döviz kıskacından nasıl..
    9. Bereketten Erciyes de nasibini alacak
    10. Trump, Beyaz Saray'da diğerlerinden..
    11. Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları..
    12. Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 3 kişi..
    13. Konya merkezli FETÖ soruşturmasında..
    14. Cep telefonu ve internet kullananlar..
    15. Sig Sauer nasıl bir silah.? Kimler..
    16. Kıbrıs medyası: Türkler doğalgaz buldu
    17. Terör örgütüne büyük darbe
    18. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı o iddiaları..
    19. Kandil’den kaçan kadın PKK'lının..
    20. Papa yine ''Dinler arası diyalog'' dedi
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İtirafçı polis: Gülen, Çin'e giderek ölecek...
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    FETÖ imamı itiraf etti: Yüzde 90'ı FETÖ'cü
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım