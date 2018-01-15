Katar Emiri ile görüştü! Dikkat çeken detay...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani’yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Gelen fotoğraflarda iki liderin televizyonda ziyarete ilşkin haberi izlemeleri dikkat çekti.