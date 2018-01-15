Katar Emiri ile görüştü! Dikkat çeken detay...
Ankara'ya sürpriz ziyaret. Katar Emiri El Sani Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.15 Ocak 2018 Pazartesi 17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani’yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Görüşmeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Gelen fotoğraflarda iki liderin televizyonda ziyarete ilşkin haberi izlemeleri dikkat çekti.