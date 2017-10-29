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Katar Emîri, Donald Trump'ın teklifini açıkladı

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed es-Sani, ABD Başkanı Trump'ın, Körfez krizinin tarafları arasında Camp David'de zirve düzenlenmesi önerisinde bulunduğunu söyledi.

29 Ekim 2017 Pazar 10:27
Katar Emîri, Donald Trump'ın teklifini açıkladı

Amerikan CBS Kanalı'ndaki programa katılan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, geçen Eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında Trump'la görüştüklerini belirtti. "Trump, bu görüşmede bana Körfez krizinin sona ermesi gerektiğini söyledi ve dostlarının savaşmasını kabul etmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti." diyen Temim, askeri operasyon düzenlenmesinden korkup korkmadığı yönündeki soruya ise "Askeri bir operasyon olursa tüm bölgenin kaosa sürüklenmesinden korkuyorum." şeklinde cevap verdi.

Amerikan CBS Kanalı'ndaki programa katılan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, geçen Eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında Trump'la görüştüklerini belirtti. "Trump, bu görüşmede bana Körfez krizinin sona ermesi gerektiğini söyledi ve dostlarının savaşmasını kabul etmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti." diyen Temim, askeri operasyon düzenlenmesinden korkup korkmadığı yönündeki soruya ise "Askeri bir operasyon olursa tüm bölgenin kaosa sürüklenmesinden korkuyorum." şeklinde cevap verdi.

TRUMP'TAN KRİZE İLİŞKİN YENİ TEKLİF

"Trump, Körfez krizine çözüm bulmak için çalıştığını söyleyerek, bu doğrultuda Camp David'e gelmemizi önerdi." ifadelerini kullanan Temim, davete icabet etmeye hazır olduklarını ve ilk günden itibaren diyalog çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Temim, diğer ülkelerden şu ana kadar bu konuyla ilgili cevap alamadıklarını dile getirdi.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ve Bahreyn'in olduğu dört Arap ülkesinin Körfez ülkesi Katar ile tüm sınırlarını kapattıklarını ve ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayacaklarını duyurmalarıyla patlak vermişti. Ülkeler, Doha yönetiminin teröre ve aşırılıkçılara destek verdiğini ileri sürmüştü.

"Trump, Körfez krizine çözüm bulmak için çalıştığını söyleyerek, bu doğrultuda Camp David'e gelmemizi önerdi." ifadelerini kullanan Temim, davete icabet etmeye hazır olduklarını ve ilk günden itibaren diyalog çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:27
  1. katar
  2. katar emiri
  3. e
  4. s sani
  • NecmettinNecmettin2 sa önce
    Bu Arap rejimlerinin yönetimlerinin hiçbirine güvenilmez sicilleri çok bozuk hepsi iktidarlarını haçlı siyonistlere borçludur saltanatları kukla işbirligine dayanır.
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