Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katar Emiri: Bizi güçlendirdiler

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez bölgesindeki krizin patlak verdiği haziran öncesine göre ülkesinin daha güçlü olduğunu belirtti.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:28
Katar Emiri: Bizi güçlendirdiler

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında, kriz sürecinde Katar'ın durumunu değerlendirdi.

"2017'DE OLANLAR BİZİ GÜÇLENDİRDİ"

Şeyh Temim, "Şu andaki Katar, bizim ve diğer herkes için Haziran 2017 öncesinden çok farklı. İftihar ettiğimiz bir tarihimiz var, ancak Haziran 2017'de olanlar bizi güçlendirdi ve ülkemiz için daha fazla çalışmaya sevk etti." dedi. 

Gelecek dönemin ve ülkenin 2030 vizyonunun başarıyla ilerlemesinin önemine dikkati çeken Şeyh Temim, temel kalkınma projelerinin, üzerinde çalışıldığı gibi normal seyrinde, beklenen en yüksek kaliteyle devam etmesi gerektiğini aktardı. 

Şeyh Temim, ulusal güvenlik, ekonomi, gıda ve tıp alanlarında kendine güvenin de önemli olduğunu vurgulayarak, gelecek dönemde öncelikli odak konusunun, içişleri alanındaki çalışmalar ile ekonomi, güvenlik, sağlık ve eğitim konularında ulusal iç cepheleri güçlendirmek olduğunu kaydetti. 

"KATAR, DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜME HAZIR" 

Katar Emiri, Körfez krizinin çözümüne ilişkin ise şunları söyledi: 

"Katar devleti, Körfez krizini diyalog yoluyla çözmeye hazır. Eğer bir anlaşmanın gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediliyorsa bunun zorla kabul ettirmeden uzak, herhangi bir devletin içişleri ve ulusal egemenliğine müdahale edilmeksizin tüm tarafları kapsaması gerekiyor." 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:28
  1. kriz
  2. körfez
  3. katar emiri
  4. Ortadoğu Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş bomba transferi resmen açıkladı!
    1. Beşiktaş bomba transferi resmen..
    2. Şoke eden görüntü! Ağaca asılı..
    3. Türk tavuk devine soruşturma şoku!
    4. Sınırda büyük tehlike! ABD: Savaş..
    5. FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar..
    6. FETÖ'cü iş adamı havalimanına gizli..
    7. İşte Başakşehir'e Şampiyonlar..
    8. Hainlikte sınır yok! FETÖ'cülerden bir..
    9. İstanbul'dabüyük operasyon!..
    10. Berat Albayrak müjdesini vermişti!..
    11. Eski Bakanınkardeşi yanarak öldü
    12. Merkel iyice çıldırdı! Skandal..
    13. Geleceğin Genelkurmay Başkanı gözüyle...
    14. İtirafçı olan futbolcu Emniyet'e 20..
    15. İşgal devleti ABD'ye şok! Öldürüldüler
    16. İşte Mehmet Görmez'in yeni görevi
    17. Bakan Fakıbaba'dan çiftçilere müjde
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. İşte Tahir-ül Kadri ile darbeci..
    20. Yaverinden menfez paşasına hainlerin..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!
    ByLock’tan gözaltına alınmıştı… Yıldız futbolcudan bomba itiraflar!