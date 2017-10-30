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Katar Emiri: Bir metre yaklaşana on bin mil yaklaşırım

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, katıldığı Amerikan CBS kanalında yayınlanan bir programda konuştu.

30 Ekim 2017 Pazartesi 16:45
Katar Emiri: Bir metre yaklaşana on bin mil yaklaşırım

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, katıldığı Amerikan CBS kanalında yayınlanan bir programda Katar'a yönelik abluka konusunda "Bizim için şok etkisi etkisi yarattı. Çünkü birkaç hafta önce bu ülkelerle ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu bir toplantı için aynı odada bulunmuş, terörle mücadele meselesini konuşmuştuk. Bu ülkelerin hiçbiri o vakit, herhangi bir endişe ya da başka bir şey bize iletmedi." dedi.

Söz konusu toplantının, 20-21 Mayıs tarihlerinde Riyad'da gerçekleştiğini hatırlatan Şeyh Temim, "Aksine birbirimizin çabalarını övüyor, birlikte gülüyorduk. Terörü nasıl çözeriz diye konuşuyorduk." ifadelerini kullandı.

"EGEMENLİĞİMİZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Daha sonra abluka uygulamaya başlayan ülkelerin Al Jazeera kanalının kapatılması yönündeki taleplerini reddetiklerini kaydeden Şeyh Temim, şöyle devam etti:

"Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Kimsenin buna müdahale etmesini kabul etmeyiz. Tarih, 50 yıl sonra Al Jazeera kanalının tüm bölgede ifade özgürlüğü kavramını nasıl değiştirdiğini kaydedecek. Al Jazeera'yı kapatmayacağız."

Abluka uygulayan ülkelerin "Katar'daki rejimi değiştirmeye çalıştığına" dikkati çeken Şeyh Temim, bunu 1996 yılından önce babasının Katar Emiri olduğu dönemde de yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 16:45
  1. Katar'
  2. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
  3. Al Jazeera
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