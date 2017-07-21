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Katar Emiri Al Sani'den açıklama: Başardık

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana ilk kez konuştu. Al Sani, "Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 23:30
Katar Emiri Al Sani'den açıklama: Başardık

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada,"Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, "Türkiye'ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim, "Hükümetler arasındaki siyasi anlaşmazlıkların bedelini halkların ödemesini durdurmanın zamanı geldi." dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 23:30
  1. katar emiri
  2. katar
  3. al sani
  • Zafer İslamZafer İslam45 dk önce
    Müslümanlar kardeştir, osmanlı ve Türkiye tüm insanlık alemine elinden geleni yapmış ve yapmayada devam edecektir. Yoksa asillik nereden belli olacak:)
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